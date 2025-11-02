Нацбанк планирует сделать комиссионные вознаграждения банков едиными и экономически обоснованными

Он рассказал, что через решение правления в ближайшее время Нацбанк может выйти на дополнительный перечень операций, которые осуществляются для людей бесплатно. «В частности, перевод денежных средств физического лица другому физическому лицу в рамках одного и того же банка. Второй блок вопросов — непосредственно сам размер вознаграждения, который тоже людей волнует и беспокоит. Например, комиссионное вознаграждение по снятию наличных в банкоматах других банков-резидентов. Тарифы тоже различаются от банка к банку. Мы думаем, что их надо сделать более едиными и экономически обоснованными. В ближайшее время мы такие ориентиры для банковской системы дадим, чтобы на этом рынке не было перекосов», — подытожил он. -0-