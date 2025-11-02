Нацбанк планирует сделать комиссионные вознаграждения банков едиными и экономически обоснованными

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк планирует сделать комиссионные вознаграждения банков едиными и экономически обоснованными. Об этом рассказал председатель правления Национального банка Роман Головченко в эфире телеканала «Беларусь 1», сообщает БЕЛТА.
Роман Головченко подчеркнул: банки работают в конкурентной среде. «Банкам необходимо получать доход для того, чтобы решать задачи как собственного развития, так и текущей деятельности. Комиссионное вознаграждение за банковские операции — один из источников доходов банков. Вопрос действительно находится в фокусе нашего внимания. Здесь должен быть некий порядок», — уверен он.
На первом месте — человек. Глава Нацбанка о ключевых приоритетах программы соцэкономразвития до 2030 года.
Глава Нацбанка подчеркнул, что при установлении вознаграждения по банковским операциям не должно быть какого-то произвольного подхода, должна быть регуляторика, чтобы люди понимали правила, которые устанавливают эти вознаграждения. «Мы в настоящий момент проводим анализ тарифной политики каждого банка, какие банки за что взимают какие вознаграждения. Картина достаточно пестрая получается. По одним и тем же операциям какие-то банки не взимают вознаграждение, какие-то банки взимают вознаграждение. Даже те, которые взимают, тарифы у них отличаются. Поэтому мы видим необходимость в введении такого своеобразного “кодекса добросовестной практики”. Будем это делать не административным порядком, а путем убеждения, привлекая Ассоциацию белорусских банков для того, чтобы не было перекосов», — пояснил Роман Головченко.
Он рассказал, что через решение правления в ближайшее время Нацбанк может выйти на дополнительный перечень операций, которые осуществляются для людей бесплатно. «В частности, перевод денежных средств физического лица другому физическому лицу в рамках одного и того же банка. Второй блок вопросов — непосредственно сам размер вознаграждения, который тоже людей волнует и беспокоит. Например, комиссионное вознаграждение по снятию наличных в банкоматах других банков-резидентов. Тарифы тоже различаются от банка к банку. Мы думаем, что их надо сделать более едиными и экономически обоснованными. В ближайшее время мы такие ориентиры для банковской системы дадим, чтобы на этом рынке не было перекосов», — подытожил он. -0-