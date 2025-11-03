Нацбанк поднял курс доллара и понизил курс евро на 3 ноября после выходных

Национальным банком определены курсы валют на 3 ноября, понедельник. В частности, после выходных подрос курс доллара, а курс евро и курс российского рубля, наоборот, уменьшились.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
На понедельник, 3 ноября, после выходных Национальный банк установил следующие курсы валют: 1 доллар США равен 2,9781 белорусского рубля, 1 евро — 3,4463 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6840 белорусского рубля.
В сравнении с курсами валют, которые действовали в пятницу, 31 октября, субботу, 1 ноября, и воскресенье, 2 ноября, курс доллара увеличился, а курс евро и курс российского рубля стали ниже в понедельник, 3 ноября. Заметнее при этом скорректирован в сторону понижения курс российского рубля.
В денежном выражении курс доллара увеличился на 0,0009 белрубля, курс евро понизился на 0,0121 белрубля, а курс российского рубля стал ниже на 0,0186 белрубля.
