Нацбанк поднял курс доллара и понизил курс евро на 3 ноября после выходных

В сравнении с курсами валют, которые действовали в пятницу, 31 октября, субботу, 1 ноября, и воскресенье, 2 ноября, курс доллара увеличился, а курс евро и курс российского рубля стали ниже в понедельник, 3 ноября. Заметнее при этом скорректирован в сторону понижения курс российского рубля.