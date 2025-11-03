Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-владельцы пермского завода соков ликвидируют компанию по добыче воды

Пермское ООО «Ист Ва», владеющее лицензией на разработку Мулянского месторождения пресной воды, подало заявление о ликвидации. Эта информация содержится в базе «СПАРК-Интерфакс».

Далеко идущим планам не суждено было сбыться.

Пермское ООО «Ист Ва», владеющее лицензией на разработку Мулянского месторождения пресной воды, подало заявление о ликвидации. Эта информация содержится в базе «СПАРК-Интерфакс».

«Заявление о ликвидации юрлица подано 28 октября. Соответствующее прошение направил гендиректор ООО Евгенией Парначевой», — указано в опубликованных материалах.

Мулянское месторождение — крупнейшее в окрестностях Перми, вода из него подходила для пищевой промышленности. В 2008 году после получения лицензии «Ист Ва» на разработку месторождения, рядом планировалось строительство нового предприятия. Но проект не смогли реализовать из-за слишком высокой цены участка.

Инициатором выступил завод по производству соков и нектаров «Санфрут», владельцами которого на тот момент были Геннадий Шилов и Наиля Николаева. В 2022 году собственники продали производство новому инвестору.