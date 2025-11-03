Экс-владельцы пермского завода соков ликвидируют компанию по добыче воды

Мулянское месторождение — крупнейшее в окрестностях Перми, вода из него подходила для пищевой промышленности. В 2008 году после получения лицензии «Ист Ва» на разработку месторождения, рядом планировалось строительство нового предприятия. Но проект не смогли реализовать из-за слишком высокой цены участка.