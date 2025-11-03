Ричмонд
ТАСС: Восемь стран ОПЕК+ обсуждают увеличение добычи на декабрь

Восемь стран приняли решение скорректировать добычу на 137 тысяч баррелей в сутки.

Источник: Комсомольская правда

Восемь ведущих стран ОПЕК+ решили увеличить добычу нефти в декабре. Они договорились об этом на встрече объединения, как сообщает ТАСС.

«Восемь стран приняли решение скорректировать добычу на 137 тысяч баррелей в сутки из общего объема в 1,65 миллиона баррелей в сутки, о котором было объявлено в апреле 2023 года. Эта корректировка вступит в силу в декабре 2025 года», — говорится в официальном сообщении.

Отмечается, что решение основано на «стабильных перспективах мировой экономики и благоприятных текущих рыночных условиях», что подтверждается низкими запасами нефти.

При этом, учитывая сезонные факторы, после декабря страны ОПЕК+ решили «приостановить рост производства в январе, феврале и марте 2026 года».

KP.RU прежде писал, на сколько запасов нефти хватит России. По словам руководителя Роснедр Олега Казанова, при активной геологоразведке и пополнении запасов нефти в стране хватит на любой срок.