ТАСС: Восемь стран ОПЕК+ обсуждают увеличение добычи на декабрь

Восемь ведущих стран ОПЕК+ решили увеличить добычу нефти в декабре. Они договорились об этом на встрече объединения, как сообщает ТАСС.
«Восемь стран приняли решение скорректировать добычу на 137 тысяч баррелей в сутки из общего объема в 1,65 миллиона баррелей в сутки, о котором было объявлено в апреле 2023 года. Эта корректировка вступит в силу в декабре 2025 года», — говорится в официальном сообщении.
Отмечается, что решение основано на «стабильных перспективах мировой экономики и благоприятных текущих рыночных условиях», что подтверждается низкими запасами нефти.
При этом, учитывая сезонные факторы, после декабря страны ОПЕК+ решили «приостановить рост производства в январе, феврале и марте 2026 года».
