Зарплаты в Шадринске превысят 100 тысяч к 2028 году

«Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций по крупным и средним предприятиям и организациям составит 102 040 рублей по базовому варианту и 99 320 рублей по консервативному варианту в 2028 году. Темп роста запланирован на уровне 111% и 110% к предыдущему году соответственно», — говорится в документе, который загружен на сайт муниципалитета.