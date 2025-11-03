Дефицит бюджета Кургана вырос почти вдвое и достиг миллиарда рублей

При этом основные дополнительные расходы будут направлены на ключевые социальные и экономические сферы. Так, ассигнования на «Жилищно-коммунальное хозяйство» увеличены с 2,63 млрд до 3,56 млрд руб., на «Национальную экономику» — с 1,71 млрд до 2,54 млрд руб., а на «Образование» — с 8,09 млрд до 8,80 млрд руб. Также выросли траты на капитальное строительство, социальную политику и общегосударственные вопросы.