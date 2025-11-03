Цены на топливо в ЯНАО: как изменилась стоимость бензина и дизеля с начала года

Средняя стоимость литра бензина АИ-95 в ЯНАО составляет 74,33 рубля, что существенно отражается на бюджетах автомобилистов округа. За последний месяц цены на бензин марки АИ-95 выросли на 7,6%, что является значительным скачком для месячного периода. Еще более впечатляющей выглядит динамика с начала года — топливо подорожало на 18,5%, что в абсолютном выражении составляет 11,58 рублей за литр.