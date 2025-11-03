«Налог на дождь» предлагают ввести в Казахстане: кого это затронет

На сайте «Открытые НПА» был опубликован проект под названием «Об утверждении Методики расчета стоимости и объемов предоставляемых услуг по отведению и очистке дренажных вод». Как отмечается в источнике, он предложен Министерством промышленности и строительства Республики Казахстан. «Методика определяет порядок расчета стоимости предоставляемых услуг, включающий прозрачный и экономически обоснованный подход формирования стоимости на услуги по отведению и очистке дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных, дренажных вод и определения объемов предоставленных услуг на основании фактических данных об выпавших осадках, площади водосбора, коэффициента стока и иных технических характеристик», — указывается в описании к проекту. При этом отмечается, что оплату будут производить именно юридические лица, имеющие собственные системы ливневой канализации, которые подключены к централизованным системам ливневой канализации населенного пункта. Целью таких изменений является снижение подтопления и отвод дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных, дренажных вод с территорий населенных пунктов за счет строительства в них ливневой канализации. Также указывается, что методика должна будет обеспечить прозрачное и экономически обоснованное формирование тарифов на услуги с переносом расходов на содержание налогоплательщика организации, образующей эти эмиссии. Обсуждение проекта продлится до 11 ноября 2025 года.