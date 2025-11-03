Как ликвидируют старые нефтяные скважины

Экологи еще в украинское время не переставали теребить власти, но получали ожидаемый ответ: мероприятия по закрытию скважин и очистке слишком дороги.
Много набурили
Не сразу, но все-таки в Крыму подошли к решению вопроса. Как недавно сообщила министр экологии и природных ресурсов Ольга Шевцова, на заседании комиссии по недропользованию была обсуждена проектная документация. Заодно были внесены изменения в техпроект по ликвидации скважин. Специалисты ведомства уже обследовали их около полутора сотен.
Первая «нефтяная» экспедиция в Крыму прошла в 1791 году. Ее руководитель капитан Клобуков получил задание выявить потенциальные запасы горючей черной жидкости, которую черпают из колодцев местные жители и используют для отопления. Тогда добыча была признана нерентабельной.
Затем на Керченском полуострове случались и «нефтяные лихорадки», и находки месторождений, которые е оправдывали ожиданий. Серьезная работа в Крыму развернулась перед войной.
«В 1939 году во время геолого-разведочных работ в Керлеутском районе было пробурено 3 скважины, которые показали наличие нефти. Программа 1941 года предусматривает разворот разведочных работ в Керлеуте и Борзовке… “Крымгазнефть” нуждается в консультации и помощи для правильной организации этих работ». Это — цитата из докладной записки секретаря Крымского обкома партии Владимира Булатова на имя секретаря ВКП (б) Георгия Маленкова от 15 января 1941 года.
Изыскания прервала война, но работы продолжили после нее, до 1947 года. Добыча нефти в Крыму была тогда признана неперспективной, и скважины затампонировали.
После развала СССР они, можно сказать, обрели новую жизнь. В «лихие 90-е» плохо пришлось всем, но жителям небольших степных сел Крыма — особенно. Народные умельцы расковыряли часть скважин, находящихся недалеко от сел. Рядом копали яму — и черпали стекавшее туда «черное золото». Где-то суточная добыча измерялась в одном ведре, где-то — как на Приозерном месторождении, бочкой-другой за сутки. Впрочем, времена, когда нелегально собранную нефть вывозили грузовиками, прошли довольно быстро.
Пятна в степи
Места, где были растампонированы скважины видны издалека — вокруг них черные пятна отравленной нефтью земли. На ней в изобилии растет разве что неприхотливая степная колючка да конский щавель. В селе Костырино Ленинского района — самая впечатляющая картина нефтяного загрязнения, здесь было больше всего самовольно вскрытых скважин. В прошлые годы выявляли их в Юркино, Глазовке и других селах Керченского полуострова.
Старые скважины не представляют ценности для нефтедобычи, самопроизвольный излив из них невелик, но продолжается, поэтому именно они первыми будут ликвидированы. Но существуют немало других скважин «новейшего времени». С начала 2000-х на Керченском полуострове добывала нефть украинско-американская компания. И за ней тоже остался след в виде некоторых законсервированных скважин. Что с ними делать — а пока они никакой опасности доля природы не представляют, решать будут позже. В 2012 году велась добыча нефти на Семеновском месторождении, и она тогда составила 8,9 тыс. тонн. В российском Крыму несколько лет подряд нефть также добывалась. С 2022 года данные о добыче не обнародуются.
Нефтяные перспективы у Крыма есть, но насколько разумно эти богатства использовать, будет ли оправдана ее добыча, покажет время. По данным, которые приводил в своей статье доктор технических наук, профессор, почетный нефтяник СССР, заслуженный деятель науки РФ Владимир Григулецкий, разведки за последние полвека выявили на суше в Крыму свыше десятка месторождений нефти с запасами около 2,8 млн тонн.
«Будущее добычи нефти в Крыму на суше с применением новой технологии, оборудования и материалов может обеспечить объем добычи 5−10 млн тонн нефти в год», — отметил ученый.
А пока стоит сосредоточится на том, чтобы старые скважины, не состоящие ни у кого на балансе, перестали наносить вред природе. Только на Керченском полуострове свыше тысячи нефтяных и газовых скважин — поисковых, разведочных, эксплуатационных. И больше половины их требуется ликвидировать, поскольку они представляют экологическую опасность.
Кстати
В Крыму на суше разведаны 10 нефтяных месторождений. Разночтения в разных источниках обусловлены тем, что авторы упоминают только разрабатываемые, либо заносят в раздел нефтяных нефтегазовые и газонефтяные месторождения. Большинство природных источников углеводородов на суше находятся на Керченском полуострове и в Черноморском районе Крыма.
Потенциально нефтеносные породы встречаются по всему Крыму. Есть они, например, под Симферополем, недалеко от Ялты и Алушты, под Феодосией. Вот только такие следы вовсе не означают наличия месторождений. Тем более, пригодных для эксплуатации.