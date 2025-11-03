Как ликвидируют старые нефтяные скважины

Старые скважины не представляют ценности для нефтедобычи, самопроизвольный излив из них невелик, но продолжается, поэтому именно они первыми будут ликвидированы. Но существуют немало других скважин «новейшего времени». С начала 2000-х на Керченском полуострове добывала нефть украинско-американская компания. И за ней тоже остался след в виде некоторых законсервированных скважин. Что с ними делать — а пока они никакой опасности доля природы не представляют, решать будут позже. В 2012 году велась добыча нефти на Семеновском месторождении, и она тогда составила 8,9 тыс. тонн. В российском Крыму несколько лет подряд нефть также добывалась. С 2022 года данные о добыче не обнародуются.