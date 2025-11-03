Сколько стоят самая дешевая и самая дорогая двухкомнатные квартиры в Кургане. Фото

В Кургане самая дешевая квартира находится в микрорайоне Тополя и стоит полтора миллиона рублей. Площадь объекта 37 квадратных метров. Продавец заявляет, что эта недвижимость — идеальный вариант для тех, кто не любит городскую суету. К тому же квартиру можно купить вместе с еще одним объектом — дачей. «Рядом находится детская площадка, сад, школа, магазины и остановка, а также лес с грибами и ягодами. Возможна продажа вместе с земельным участком в садах ст. Веснянка площадью 6 соток. Собственников трое, возможен торг», — сообщает собственник квартиры.