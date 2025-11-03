Глава Нацбанка Головченко сказал, что будет с комиссией за банковские операции в Беларуси

Глава Национального банка Роман Головченко в эфире «Первого информационного телеканала» высказался о комиссии за банковские операции в Беларуси.
Председатель правления Нацбанка уточнил, что банки работают в конкурентной среде, им необходимо получать доход для решения задач и собственного развития, и текущей деятельности (к примеру, чтобы платить заработную плату персоналу, необходим источник).
— Комиссионное вознаграждение за банковские операции — это один из источников дохода банков, — отметил Головченко.
По его словам, указанный вопрос находится в фокусе внимание Нацбанка. Он заметил, что должен быть порядок: при установлении вознаграждений по банковским операциям не должно быть произвольного подхода — должна быть регуляторика, чтобы белорусы понимали, по каким правилам устанавливаются вознаграждения. Сейчас, сообщил Роман Головченко, проводится анализ тарифной политики каждого банка. То есть, какие банки и за что взимают какие-либо вознаграждения.
Глава Нацбанка уточнил, что картина получается довольно пестрая:
— По одним и тем же операциям какие-то банки не взимают вознаграждения, а какие-то — это делают. Даже те, которые взимают, тарифы отличаются, поэтому видим необходимость во введении своеобразного кодекса добросовестной практики. И в то же время будем это делать не административным порядком, а путем убеждения, привлекая Ассоциацию белорусских банков, чтобы не было перекосов.
Он добавил, что через решение правления в ближайшее время могут выйти на дополнительный перечень операций, которые осуществляются для белорусов бесплатно. Речь идет про перевод денежных средств физического лица другому физическому лицу в рамках одного и того же банка. Второй блок вопросов будет связан с размером вознаграждения (комиссионное вознаграждение по снятию наличных в банкоматах других банков и резидентов).
— Тарифы тоже различаются от банка к банку. Мы думаем, что их надо сделать более-менее едиными и экономически обоснованными, поэтому в ближайшее время мы дадим ориентиры для банковской системы, чтобы на рынке не было перекосов, — отметил Роман Головченко.
Тем временем «Беларусбанк» меняет правила пользования банковскими картами с 1 декабря.
Ранее белорусский банк предупредил, как белорусы могут испортить свои доллары: «Не хранить в бумажных конвертах».
А еще «Беларусбанк» продлил сниженные ставки по кредитам на жилье до 30 ноября.