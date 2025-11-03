Глава Нацбанка Головченко сказал, что будет с комиссией за банковские операции в Беларуси

— По одним и тем же операциям какие-то банки не взимают вознаграждения, а какие-то — это делают. Даже те, которые взимают, тарифы отличаются, поэтому видим необходимость во введении своеобразного кодекса добросовестной практики. И в то же время будем это делать не административным порядком, а путем убеждения, привлекая Ассоциацию белорусских банков, чтобы не было перекосов.