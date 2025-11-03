Россиян предупредили о крупном штрафе за нечитаемый номер автомобиля

В Роскачестве подчеркнули, что регулярный уход за номерными знаками не только поможет избежать штрафов, но и защитит от необоснованных подозрений в умышленном сокрытии номеров. Особенно важно следить за состоянием заднего номерного знака в темное время суток, так как он должен быть хорошо освещен штатными фонарями.