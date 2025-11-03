Глава Нацбанка заявил, что белорусов волнует комиссия за снятие наличных в банкоматах

Председатель правления Национального банка Роман Головченко в интервью «Первому информационному телеканалу» сделал заявление о комиссии за снятие наличных в банкоматах.
По словам Головченко, белорусских граждан волнует вопрос, связанный с комиссией по снятию наличных в банкоматах других банков и резидентов. Он уточнил, что от банка к банку тарифы различаются.
— Мы думаем, что их надо сделать более-менее едиными и экономически обоснованными, поэтому в ближайшее время мы дадим ориентиры для банковской системы, чтобы на рынке не было перекосов, — пояснил глава Нацбанка.
