Глава Нацбанка заявил, что белорусов волнует комиссия за снятие наличных в банкоматах

Глава Нацбанка сделал заявление о комиссии за снятие наличных в банкоматах.

Источник: Комсомольская правда

Председатель правления Национального банка Роман Головченко в интервью «Первому информационному телеканалу» сделал заявление о комиссии за снятие наличных в банкоматах.

По словам Головченко, белорусских граждан волнует вопрос, связанный с комиссией по снятию наличных в банкоматах других банков и резидентов. Он уточнил, что от банка к банку тарифы различаются.

— Мы думаем, что их надо сделать более-менее едиными и экономически обоснованными, поэтому в ближайшее время мы дадим ориентиры для банковской системы, чтобы на рынке не было перекосов, — пояснил глава Нацбанка.

Тем временем глава Нацбанка сказал, что будет с комиссией за банковские операции в Беларуси.

Ранее Роман Головченко сказал о ситуации с проблемными долларовыми банкнотами в Беларуси.

Кроме того, Нацбанк поднял курс доллара и понизил курс евро на 3 ноября после выходных.