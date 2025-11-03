Глава Нацбанка сказал, будут ли повышать ставку рефинансирования в Беларуси

В июне 2025 Нацбанк повысил ставку рефинансирования до 9,75% (подробнее мы писали здесь). Роман Головченко отметил, что данный уровень является оптимальным для Беларуси, пояснив: ставка — один из ключевых инструментов управления денежно-кредитной политикой. Он добавил, что центральные банки используют указанный инструмент в случае, если появляются негативные тенденции. Но сегодня не видят тех причин, по которым стоило бы задуматься над повышением ставки рефинансирования.