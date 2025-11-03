Жителям ХМАО нужно почти два года, чтобы накопить на Hyundai

«В основе исследования — данные о средних зарплатных предложениях в вакансиях, размещенных на платформе Авито Работа в 3 квартале 2025 года, а также средние цены Lada Granta, Hyundai Creta или Toyota Camry в возрасте 3−6 лет. На основе этих показателей был рассчитан срок в месяцах, необходимый для накопления на автомобиль в Ханты-Мансийском автономном округе», — пишут в исследовании.