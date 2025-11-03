Ричмонд
Начат сезон регистрации для получения компенсаций за потребленные энергоносители

КИШИНЕВ, 3 ноя — Sputnik. Начиная с 3 ноября граждане Молдовы могут зарегистрироваться на платформе compensatii.gov.md, чтобы получить выплаты, предназначенные для покрытия расходов на энергию в холодный сезон 2025/2026 годов, об этом сообщили в Министерстве социальной защиты.

Источник: Sputnik.md

Подробности пообещала представить новый министр Наталья Плугару. Ее предшественник Алексей Бузу ранее сообщал, что помощь, как и в прошлом сезоне, будет предоставляться в денежной форме.

Он также отмечал, что с ноября будет открыта телефонная линия для предоставления гражданам дополнительных разъяснений.

По данным министерства, если говорить о количестве получателей, то речь идет о более чем 760 000 семей, или 1,4 миллиона человек, которые получили помощь в предыдущем сезоне.

Компенсации предоставляются в холодный период года, с ноября по март. На прошлый отопительный сезон властями страны было выделено 2,690 миллиарда леев, из них 1,150 миллиарда были предоставлены странами ЕС.

С ноября 2024 года по март 2025-го в рамках программы помощи общая сумма компенсаций, выплаченных за отопление, составила 2,7 миллиарда леев.

С момента запуска программы в 2022 году компенсации за энергоносители получили почти 900 000 домохозяйств.