Начат сезон регистрации для получения компенсаций за потребленные энергоносители

Подробности пообещала представить новый министр Наталья Плугару. Ее предшественник Алексей Бузу ранее сообщал, что помощь, как и в прошлом сезоне, будет предоставляться в денежной форме.
Он также отмечал, что с ноября будет открыта телефонная линия для предоставления гражданам дополнительных разъяснений.
По данным министерства, если говорить о количестве получателей, то речь идет о более чем 760 000 семей, или 1,4 миллиона человек, которые получили помощь в предыдущем сезоне.
Компенсации предоставляются в холодный период года, с ноября по март. На прошлый отопительный сезон властями страны было выделено 2,690 миллиарда леев, из них 1,150 миллиарда были предоставлены странами ЕС.
С момента запуска программы в 2022 году компенсации за энергоносители получили почти 900 000 домохозяйств.