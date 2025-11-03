Бельгия может остаться без правительства из-за Украины, пишут СМИ

По имеющейся информации, из-за отсутствия на данный момент соглашения между правящими политическими силами по бюджету де Вевер намерен представить доклад королю 6 ноября, после чего может последовать прошение об отставке.
Докладу королю будет предшествовать еще одна попытка добиться согласования бюджета в понедельник.
«Федеральное правительство соберется в понедельник в полдень ограниченным составом, чтобы возобновить работу над бюджетом. Премьер-министр Барт де Вевер должен представить новое предложение своим заместителям после индивидуальных встреч с ними на прошлой неделе», — указывает издание.
Федеральные власти должны согласовать бюджет страны на следующий год в размере десяти миллиардов евро, но пока не могут договориться об источниках финансирования. Де Вевер настаивает на увеличении НДС, снижении расходов на здравоохранение и соцобеспечение, в частности, существенном сокращении выплат по безработице и длительным больничным.
При этом другие партии правительства предлагают, например, увеличить налоги на богатых.
В итоге, договоренности по бюджету, в который также предполагается заложить как минимум 1 миллиард евро на помощь Киеву, достичь не удается, а это грозит Бельгии серьезными проблемами, в частности, неконтролируемым ростом процентной ставки по ее огромному внешнему долгу, составляющему порядка 250% к ВВП (более 1 551 трлн евро).
Ставший в последнее время скандально известным в мире своим эпатажным поведением и безответственными заявлениями бельгийский глава МО представитель правой партии N-VA Тео Франкен поспешил «предупредить», что «отставка правительства стала бы сейчас невероятным подарком нашим врагам».
В середине октября Франкен заявлял, что его страна предусмотрит в рамках бюджета на 2026 год 1 миллиард евро на поддержку Украины. Тогда глава бельгийского МО утверждал, что «с этим проблем не будет».