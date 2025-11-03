Жители Первоуральска не дождались ремонта и сами починили дорогу

В Первоуральске местные жители проявили инициативу и сделали сами ремонт дороги на плотине Верхнего пруда. Дорожное покрытие было в ямах и усложняло передвижение автомобилистов. Об этом сообщает «Четвертый канал».
Они собрали деньги, закупили необходимые материалы и взяли в аренду спецтехнику. Работали в ярких жилетах для своей же безопасности.
— Трудились с 11:30 до вечера. За один день удалось восстановить всю дорогу и даже подсыпать обочину. Раньше участок приходилось проезжать очень осторожно, — рассказывали телеканалу жители.
На кадрах видно, как мужчины провели ямочный ремонт. К тому же, к ним присоединились женщины, которые разравнивали покрытие.