Жители Первоуральска не дождались ремонта и сами починили дорогу

В Первоуральске активисты взялись за ремонт дороги.

Источник: Скриншот видео 4 канал

В Первоуральске местные жители проявили инициативу и сделали сами ремонт дороги на плотине Верхнего пруда. Дорожное покрытие было в ямах и усложняло передвижение автомобилистов. Об этом сообщает «Четвертый канал».

Они собрали деньги, закупили необходимые материалы и взяли в аренду спецтехнику. Работали в ярких жилетах для своей же безопасности.

— Трудились с 11:30 до вечера. За один день удалось восстановить всю дорогу и даже подсыпать обочину. Раньше участок приходилось проезжать очень осторожно, — рассказывали телеканалу жители.

На кадрах видно, как мужчины провели ямочный ремонт. К тому же, к ним присоединились женщины, которые разравнивали покрытие.