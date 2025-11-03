Ричмонд
+11°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

До конца года в Омске сдадут два дома для 491 обманутого дольщика

Оба они находятся на Левом берегу.

Источник: Om1 Омск

До конца 2025 года в Омске планируется сдать два многоквартирных дома по улице Перелёта. Квартиры в них получат 491 пострадавший участник долевого строительства. Всего дольщикам будет передано 324 квартиры в доме № 1 и 167 — в доме № 2. Об этом сообщили в телеграм-канале правительства Омской области.

Работа по восстановлению прав дольщиков ведётся по поручению губернатора Виталия Хоценко. Меры помощи применяются индивидуально в зависимости от ситуации с каждым проблемным домом. С начала года свои права уже восстановили 309 человек. Им либо дали единовременную выплату из бюджета Омской области, либо назначили компенсацию от инвестора, либо предоставили квартиру в новом микрорайоне, либо вручили ключи от жилья в достроенном «проблемном» доме. В последнем случае речь идёт о зданиях, которые уже исключены из Единого реестра проблемных объектов.

Правительство отмечает, что в прошлом году помощь удалось оказать 560 дольщикам — это максимальный показатель за последние три года.