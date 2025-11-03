Ричмонд
+11°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Поселок Хатанга Красноярского края внесен в список опорных городов Арктики

Началась работа над мастер-планом развития поселка Хатанги.

Источник: Комсомольская правда

Поселок Хатанга, расположенный на Таймыре, внесен в список опорных городов Арктики. Он заменил город Игарку. Соответствующее распоряжение Правительства РФ было подписано в октябре текущего года. Ранее губернатор Красноярского края сделал предложение Минвостокразвития РФ, опираясь на мнение экспертов, что это повысит эффективность использования внутренних водных путей, образуется транспортный коридор «Реки Сибири — Северный морской путь».

Для каждого из опорных населенных пунктов разработаны или в стадии завершения работа над мастер-планами экономического развития. К слову, первым в списке арктических городов стал Норильск, где такой план не только разработан, но и внедряется уже несколько лет как реновация. И приносит результаты.

Специалисты занялись мастер-планом для Хатанги. Причем, как отметил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, будут учтены пожелания и мнения жителей.

Узнать больше по теме
Арктика: холодный регион на крайнем севере планеты
Зона сурового климата, богатых природных ресурсов и уникальной экосистемы. Арктика охватывает северные окраины материков и акваторию Северного Ледовитого океана. В материале приведены главные сведения о регионе.
Читать дальше