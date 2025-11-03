Поселок Хатанга Красноярского края внесен в список опорных городов Арктики

Для каждого из опорных населенных пунктов разработаны или в стадии завершения работа над мастер-планами экономического развития. К слову, первым в списке арктических городов стал Норильск, где такой план не только разработан, но и внедряется уже несколько лет как реновация. И приносит результаты.