Двухэтажный аварийный дом с участком на улице Батумской изымают под снос

Ранее нижегородцам рассказали, на каком этапе находится реконструкция стадиона «Динамо» в Нижнем Новгороде. Готовность объекта составляет 71%. В настоящее время уже завершены основные работы на футбольном поле: уложено финишное покрытие и нанесена разметка. Кроме того, для спортсменов уже оборудовали легкоатлетические дорожки и сектора для прыжков.