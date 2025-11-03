Двухэтажный аварийный дом с участком на улице Батумской изымают под снос

В Нижнем Новгороде начата процедура изъятия аварийного двухэтажного дома № 16 с земельным участком на улице Батумской в микрорайоне Караваиха. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.
После проведения независимой оценки рыночной стоимости недвижимости все собственники помещений получат денежную компенсацию. Администрации поручено подготовить и направить владельцам проекты соглашений об изъятии имущества после согласования с профильными департаментами.
Дом на Батумской входит в программу расселения микрорайона Караваиха, где запланировано масштабное строительство. На участке, ограниченном проспектом Гагарина и улицами Батумской, 40 лет Октября и Пятигорской, ведется работа по возведению четырех многоэтажных жилых домов.
