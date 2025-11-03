Ричмонд
Двухэтажный аварийный дом с участком на улице Батумской изымают под снос

Собственникам выплатят компенсацию перед расселением.

В Нижнем Новгороде начата процедура изъятия аварийного двухэтажного дома № 16 с земельным участком на улице Батумской в микрорайоне Караваиха. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

После проведения независимой оценки рыночной стоимости недвижимости все собственники помещений получат денежную компенсацию. Администрации поручено подготовить и направить владельцам проекты соглашений об изъятии имущества после согласования с профильными департаментами.

Дом на Батумской входит в программу расселения микрорайона Караваиха, где запланировано масштабное строительство. На участке, ограниченном проспектом Гагарина и улицами Батумской, 40 лет Октября и Пятигорской, ведется работа по возведению четырех многоэтажных жилых домов.

Ранее нижегородцам рассказали, на каком этапе находится реконструкция стадиона «Динамо» в Нижнем Новгороде. Готовность объекта составляет 71%. В настоящее время уже завершены основные работы на футбольном поле: уложено финишное покрытие и нанесена разметка. Кроме того, для спортсменов уже оборудовали легкоатлетические дорожки и сектора для прыжков.