В Калининградской области запустили электрокаршеринг

«Правительство Калининградской области создает условия для развития в регионе экологически чистых видов транспорта и инфраструктуры для их использования. Открыто почти 100 пунктов зарядки в Калининграде, курортных городах, на востоке области, и эта работа продолжается. Действуют льготы по уплате транспортного налога для обладателей электромобилей, а с первого сентября текущего года их можно бесплатно оставлять на платных стоянках Калининграда», — подчеркнула заместитель министра развития инфраструктуры Калининградской области Елена Орлова.