Иномарки закончились у самарских автодилеров

Самарские дилеры распродали практически все автомобили зарубежного производства, в связи с чем в регионе наблюдается дефицит, отмечает «Самарское обозрение». Это произошло на фоне введения нового утильсбора, вместе с которым прогнозируется и рост цен на машины, произведенные за границей.