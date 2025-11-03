Иномарки закончились у самарских автодилеров

Самарские дилеры распродали практически все автомобили зарубежного производства, в связи с чем в регионе наблюдается дефицит, отмечает «Самарское обозрение». Это произошло на фоне введения нового утильсбора, вместе с которым прогнозируется и рост цен на машины, произведенные за границей.
Доплачивать придется за машины мощностью более 160 лошадиных сил. Переплата, по прогнозам экспертов, может составить до нескольких миллионов рублей. На погранпунктах на трассах выстроились очереди из желающих ввезти автомобили.
На фоне ажиотажа Минпромторг отложил введение нового утильсбора с 1 ноября до 1 декабря, чтобы уже заказанные машины можно было ввезти по прежней цене.