Лукашенко определил уровень инфляции не выше 7% в Беларуси на 2026 год

Еще указ установил соответствующие прогнозные параметры. Запланировано, что на инвестиционные цели в 2026-м за счет всех источников финансирования направят на 3,1% больше, чем в нынешнем году. При этом экспорт товаров и услуг вырастет на 3,7% с наращиванием его физических объемов. Для этого планируется расширить сотрудничество в странах дальней дуги и восстановить присутствие на традиционных рынках сбыта стран СНГ.