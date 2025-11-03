Ричмонд
Лукашенко определил уровень инфляции не выше 7% в Беларуси на 2026 год

Лукашенко принял указ, определивший уровень инфляции в Беларуси в 2026 году.

Источник: Комсомольская правда

Президентом Беларуси Александром Лукашенко определен уровень инфляции не выше 7% в Беларуси на 2026 год, сообщила пресс-служба президента.

Так, в понедельник, 3 ноября, белорусским лидером был подписан указ, утвердивший целевые показатели денежно-кредитной политики страны на 2026 год. Отмечается, что основополагающей целью документа является создание условий для устойчивости экономики и роста благосостояния граждан.

Документом определен рост валового внутреннего продукта на уровне 102,8% к уровню 2025-го. Это поспособствует наращивание инвестиций в основной капитал, опережающий рост экспорта товаров и услуг, а также стимулирующий рост доходов населения.

Еще указ установил соответствующие прогнозные параметры. Запланировано, что на инвестиционные цели в 2026-м за счет всех источников финансирования направят на 3,1% больше, чем в нынешнем году. При этом экспорт товаров и услуг вырастет на 3,7% с наращиванием его физических объемов. Для этого планируется расширить сотрудничество в странах дальней дуги и восстановить присутствие на традиционных рынках сбыта стран СНГ.

Также за счет целенаправленной работы над качественным развитием и расширение экспортного потенциала будет обеспечен рост реальных располагаемых денежных доходов белорусов на 4,8%.

Для Нацбанка и правительства документ установил целевую задачу по ограничению инфляции на уровне не более 7%. И еще установлено требование по утверждению правительством плана социально-экономического развития на 2026-й в качестве инструмента достижения обозначенных ориентиров.

Тем временем Совмин запретил передвижение фур из ЕС по Беларуси по 31 декабря 2027 года.

