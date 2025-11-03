Заправки Башкирии вновь подняли цены на топливо

Литр бензина АИ-92 теперь стоит по 58,7 рублей, АИ-92 ATUM — 60 ₽ Стоимость АИ-95 достигла 62,5 рублей, АИ-95 ATUM — 63,75 ₽ Высокооктановый АИ-100 вырос в цене на 50 копеек, до 83,15 рублей за литр. Зимнее дизтопливо подорожало до 71,9 рублей, летний дизель стоит 69,4 ₽
С начала года в сети АЗС «Башнефть» цены на топливо поднимались 24 раза. Предпоследнее изменение ценников фиксировалось 26 октября, когда бензин и дизель подорожали на 40−50 копеек.
