Россия и Беларусь хотят создать накопитель электроэнергии под Мозырем

Россия и Беларусь планируют создать систему накопления электроэнергии в Мозырском районе. Об этом сообщили в Министерстве энергетики, пишет БелТА.
Пилотный проект, который позволил бы хранить и равномерно распределять производимую электроэнергию, а также повысил бы надежность и бесперебойность электроснабжения, хотят реализовать на Мозырской ТЭЦ.
— Совместно с российскими партнерами прорабатываются варианты и возможности выполнения данных работ, — пояснил министр.
Тем временем президент Александр Лукашенко утвердил прирост цен в Беларуси в 2026 году на уровне 7%.
Еще глава государства определил уровень инфляции не выше 7% в Беларуси на 2026 год.