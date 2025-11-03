Ричмонд
+11°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия и Беларусь хотят создать накопитель электроэнергии под Мозырем

Под Мозырем может быть создана российско-белорусская система накопления электроэнергии.

Источник: Комсомольская правда

Россия и Беларусь планируют создать систему накопления электроэнергии в Мозырском районе. Об этом сообщили в Министерстве энергетики, пишет БелТА.

По словам главы Минэнерго Дениса Мороза, на данный момент российской госкорпорацией «Росатом» и Беларусью прорабатывается проект создания стационарных систем накопления энергии.

Пилотный проект, который позволил бы хранить и равномерно распределять производимую электроэнергию, а также повысил бы надежность и бесперебойность электроснабжения, хотят реализовать на Мозырской ТЭЦ.

— Совместно с российскими партнерами прорабатываются варианты и возможности выполнения данных работ, — пояснил министр.

Тем временем президент Александр Лукашенко утвердил прирост цен в Беларуси в 2026 году на уровне 7%.

Еще глава государства определил уровень инфляции не выше 7% в Беларуси на 2026 год.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше