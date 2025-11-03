Беларусь и Казахстан углубят сотрудничество в сфере биржевой торговли импортозамещающими товарами

Казахстанский производитель оборудования для строительной промышленности впервые реализовал свою продукцию на Белорусской универсальной товарной бирже. Сумма сделки составила $776 тыс., что делает ее крупнейшей биржевой транзакцией между белорусским и казахстанским участником торгов в сегменте импортозамещающих товаров. Покупателем выступило белорусское предприятие, занимающееся производством строительных материалов и выполнением строительно-монтажных работ на автомобильных дорогах и мостах.
Заключенная сделка существенно увеличила биржевой товарооборот Беларуси и Казахстана в сфере импортозамещения — с $9,5 тыс. в 2024 году до $1,1 млн в 2025-м. При этом по другим товарным направлениям биржевая торговля между двумя странами также демонстрирует высокие темпы роста. Об этом можно судить по статистическим данным БУТБ за январь — октябрь 2025 года.
«В текущем году казахстанские компании значительно нарастили объемы торговли на биржевой площадке. По итогам 10 месяцев сумма сделок достигла $34 млн, что на 26% больше, чем в январе — октябре прошлого года. Причем 95% взаимного товарооборота в стоимостном выражении обеспечил белорусский экспорт. Главным образом это были поставки на казахстанский рынок сухого цельного и обезжиренного молока, сливочного масла и сахара. Что касается импорта, то через биржу в Казахстане закупались изделия из черных металлов, запасные части для насосных установок и хлопчатобумажная пряжа. Кроме того, казахстанские участники совершали транзитные биржевые сделки по реализации мебели и облицовочных материалов в Россию», — рассказали в пресс-службе БУТБ.
Ожидается, что углубление сотрудничества Беларуси и Казахстана в области импортозамещения не только положительно повлияет на динамику биржевого товарооборота, но и поспособствует оптимизации цепочки поставок между двумя странами за счет исключения лишних посреднических звеньев. Так, по информации БУТБ, большинство крупных казахстанских предприятий, использующих биржевую платформу, являются непосредственными производителями и потребителями товаров.
С начала 2025 года на БУТБ аккредитовались 45 новых казахстанских компаний, и на сегодняшний день общее количество участников биржевых торгов из Республики Казахстан насчитывает 191 организацию.