Беларусь и Казахстан углубят сотрудничество в сфере биржевой торговли импортозамещающими товарами

«В текущем году казахстанские компании значительно нарастили объемы торговли на биржевой площадке. По итогам 10 месяцев сумма сделок достигла $34 млн, что на 26% больше, чем в январе — октябре прошлого года. Причем 95% взаимного товарооборота в стоимостном выражении обеспечил белорусский экспорт. Главным образом это были поставки на казахстанский рынок сухого цельного и обезжиренного молока, сливочного масла и сахара. Что касается импорта, то через биржу в Казахстане закупались изделия из черных металлов, запасные части для насосных установок и хлопчатобумажная пряжа. Кроме того, казахстанские участники совершали транзитные биржевые сделки по реализации мебели и облицовочных материалов в Россию», — рассказали в пресс-службе БУТБ.