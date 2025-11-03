Женщине за пустовавшую квартиру насчитали 11,5 млн рублей коммунальных услуг

Жительница Ярославля по имени Лилия получила счет за коммунальные услуги на 11,5 млн рублей, сообщает издание «112» в Telegram.



Квитанция с аномальной суммой была выставлена за квартиру площадью почти 33 квадратных метра в поселке под Тамбовом, которая уже несколько лет пустует. В документе указано, что за октябрь в квартире было потреблено 100 тысяч кубометров холодной воды, что явно не соответствует реальному потреблению. В среднем семья из трех человек, тратит 9 кубометров холодной воды за месяц.



Лилия обратилась в местное ЖКХ, где в настоящее время разбираются с ситуацией и пытаются выяснить причины ошибки в расчетах.



ЕАН рассказывал, что с 1 марта 2026 года в России будет изменена дата, до которой необходимо оплачивать коммунальные услуги. Последний срок оплаты услуг ЖКХ переносится на 15-е число каждого месяца. Это изменение направлено на обеспечение удобства для потребителей. Изменение сроков оплаты, по мнению авторов законопроекта, направлено на решение проблемы несоответствия сроков выплат зарплат и оплаты услуг ЖКХ, снижение количества задолженностей и предотвращение штрафов для добросовестных плательщиков.