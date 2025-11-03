На Урале в ремонт моста планируют вложить 50 миллионов рублей

В Свердловской области объявили тендер на ремонт перехода через реку Шитовский исток. Работы будут проведены на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов в районе Верхней Пышмы. Информация об этом содержится на сайте закупок.
Начальная цена контракта на обновление моста составляет 51,6 миллионов рублей. Работы планируется развернуть в следующем году.
Подрядной организации на мосту предстоит устранить трещины, убрать коррозию, уложить новое асфальтовое покрытие. Также прочие манипуляции, необходимые для обновления.
Заявки на участие в данном аукционе принимаются с 28 октября по 6 ноября. Имя победителя торгов будет определено 10 ноября.