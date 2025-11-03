В ОЭЗ «Санкт-Петербург» откроются 11 новых производств

Открытие 11 предприятий запланировано в ОЭЗ «Санкт-Петербург» в 2026 году. Это позволит увеличить число рабочих мест вдвое, сообщил глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов, передает ТАСС.