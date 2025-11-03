Ричмонд
+13°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ОЭЗ «Санкт-Петербург» откроются 11 новых производств

Открытие 11 предприятий запланировано в ОЭЗ «Санкт-Петербург» в 2026 году. Это позволит увеличить число рабочих мест вдвое, сообщил глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов, передает ТАСС.

Источник: Коммерсантъ

В Петербурге появятся новые производства в сфере фармацевтики, приборостроения и микроэлектроники. Большая часть предприятий будет запущена на площадке «Новоорловская».

Также господин Ситов заявил о запланированном в 2026 году запуске завода по производству автоматизированных складских, подъемно-транспортных и робототехнических систем компании «Семаргл».

На территории петербургской ОЭЗ насчитывается 68 резидентов. С 2006 года объем инвестиций превысил 142 рублей. Предприятия обеспечивают город 8 тыс. рабочими местами.