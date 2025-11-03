В ОЭЗ «Санкт-Петербург» откроются 11 новых производств

В Петербурге появятся новые производства в сфере фармацевтики, приборостроения и микроэлектроники. Большая часть предприятий будет запущена на площадке «Новоорловская».
Также господин Ситов заявил о запланированном в 2026 году запуске завода по производству автоматизированных складских, подъемно-транспортных и робототехнических систем компании «Семаргл».
На территории петербургской ОЭЗ насчитывается 68 резидентов. С 2006 года объем инвестиций превысил 142 рублей. Предприятия обеспечивают город 8 тыс. рабочими местами.