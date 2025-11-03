Мazda лишилась права на выкуп своих производственных активов в России

Недавно немецкий автоконцерн Volkswagen оказался перед угрозой временной остановки производства через дефицит микросхем компании Nexperia. Причиной стал геополитический конфликт между США, Нидерландами и Китаем в сфере технологического экспорта. Китайский концерн Wingtech, владеющий Nexperia, фактически заблокировал экспорт полупроводников после того, как власти Нидерландов взяли производителя под контроль под давлением США. Это привело к частичной приостановке производства чипов.