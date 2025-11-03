Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мazda лишилась права на выкуп своих производственных активов в России

Японская автомобилестроительная компания Mazda не воспользовалась своим правом на выкуп производственных активов в России. Как сообщили в пресс-службе группы «Соллерс», концерн не направлял соответствующих запросов, и срок действия опциона истёк в октябре 2025 года. Об этом передаёт Reuters.

Источник: Life.ru

«Группа “Соллерс” не получала от Mazda каких-либо предложений или запросов по поводу реализации опциона, и в текущих условиях мы не видим в этом необходимости», — заявили в пресс-службе.

Также подчёркивается, что предприятие «Соллерс» во Владивостоке было успешно перезапущено ещё в 2023 году. В настоящее время на производственных мощностях налажен выпуск междугородных и туристических автобусов под собственным брендом Sollers.

Недавно немецкий автоконцерн Volkswagen оказался перед угрозой временной остановки производства через дефицит микросхем компании Nexperia. Причиной стал геополитический конфликт между США, Нидерландами и Китаем в сфере технологического экспорта. Китайский концерн Wingtech, владеющий Nexperia, фактически заблокировал экспорт полупроводников после того, как власти Нидерландов взяли производителя под контроль под давлением США. Это привело к частичной приостановке производства чипов.

Самые значимые события без лишнего — в разделе «Главные новости» на Life.ru.