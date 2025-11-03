Ричмонд
Кишиневский аэропорт может быть расширен — объявлен открытый тендер

Аэропорт Кишинева объявил тендер на перестройку и расширение пассажирского терминала.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 3 ноя — Sputnik. Руководство Международного аэропорта Кишинева им. Евгения Доги объявило о проведении открытого тендера на реконструкцию и расширение здания пассажирского терминала.

Проект предусматривает изменение существующих помещений, расширение функциональных зон, а также модернизацию инфраструктуры аэропорта в соответствии с международными стандартами комфорта и безопасности пассажиров.

Модернизация будет проводиться полностью за счет собственных средств аэропорта, а работы планируется осуществлять поэтапно, чтобы они не препятствовали деятельности воздушной гавани, уточнили в руководстве.

С помощью этого проекта мы намерены предоставить пассажирам современные условия, эффективное обслуживание и сервис на уровне европейских стандартов, сохраняя при этом непрерывность деятельности аэропорта", — говорится в заявлении администрации.

Предполагается, что работы начнутся сразу после определения победителя тендера, сроки продолжительность реконструкции будет объявлена ​​дополнительно. Также известно, что реконструкция предварительно оценивается в 166,8 миллиона леев. Заявки на участие принимаются с 13 ноября по 9 декабря, а работы должны быть выполнены в течение 19 месяцев после подписания контракта.