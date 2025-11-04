Ричмонд
Нацбанк уменьшил курс евро и курс доллара на 4 ноября

Нацбанк Беларуси понизил курс доллара, курс евро и курс российского рубля на 4 ноября, вторник.

Источник: Комсомольская правда

В Национальном банке установили новые валютные курсы на 4 ноября, вторник. Так, были уменьшены курс доллара, курс евро и курс российского рубля.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

В частности, на вторник, 4 ноября, Национальным банком определены такие курсы валют: 1 доллар США равен 2,9774 белорусского рубля, 1 евро — 3,4288 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6817 белорусского рубля.

В соотношении с курсами валют, установленными на понедельник, 3 ноября, во вторник, 4 ноября, стали легче в валютной корзине курс доллара, курс евро и курс российского рубля. Ощутимее при этом снизился курс европейской валюты.

В денежном выражении курс доллара понизился на 0,0007 белрубля, курс евро стал меньше на 0,0175 белрубля, а курс российского рубля потерял 0,0023 белрубля.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил прирост цен в Беларуси в 2026 году на уровне 7%.

