Депутат Ананских: отказ Китая от российской нефти маловероятен

Западные СМИ обсуждают отказ китайских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) от российской нефти из-за санкций. Но, как отметили в Госдуме, это всего лишь громкие заголовки. На сегодня нет никаких предпосылок, чтобы Китай действительно отказался от поставок российской нефти.
Страна сама определяет внешних партнеров, строит выгодное сотрудничество и не оглядывается на санкции.
— Им выгодно покупать российские энергоресурсы, как до этого делала Европа, пока считалась и была независимой. Поэтому я не вижу оснований доверять уважаемым агентствам, потому что это же неоднократно говорилось и ранее, и поставки все равно продолжались, — сказал Lenta.ru первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.
Депутат призвал не доверять сообщениям о сокращении поставок российской нефти в Китай. Нет никаких предпосылок, чтобы китайские НПЗ отказались от российских энергоресурсов.
Ранее, новый пакет санкций затронул российские нефтедобывающие компании. Главный научный сотрудник ЦЭМИ РАН Елена Устюжанина отметила, что новый пакет мер отразится на экспортной выручке и приведет к сокращение ВВП.
— Понятно, что наши нефтяные компании перераспределят свою добычу на другие рынки, в том числе и на внутренний, — говорит она aif.ru. — Этот удар не огромной силы, но ощутимый.
Решение ОПЕК+ о приостановке увеличения добычи нефти в начале следующего года вызвало рост цен на Brent и WTI. Аналитики предсказывают возможный избыток предложения. Санкции против русских нефтяных компаний добавляют неопределенности на рынке, пишет Царьград.