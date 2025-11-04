Ричмонд
Всплеск интереса к инвестиционным счетам произошел среди россиян

Россияне стали больше денег вкладывать в личные инвестиционные счета. Об этом говорят данные Банка России.

У россиян вырос инвестиционный пакет.

«Сумма активов россиян на индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС) по итогам августа достигла 753 млрд рублей. Это на 52% больше, чем в том же месяце прошлого года, тогда было 492 млрд рублей», — передает газета «Известия» со ссылкой на Центробанк страны.

ИИС позволяет жителям России вкладывать деньги в ценные бумаги и пользоваться льготами, которые предоставляет государство. Этот финансовый инструмент направлен на стимулирование долгосрочного инвестирования.

Рост инвестиций россиян в ИИС происходит на фоне общей переориентации населения на безналичные расчеты и финансовые инструменты. Согласно опросу Superjob, проведенному в сентябре-октябре 2025 года, средний объем наличных денег, которые россияне носят с собой, снизился на 29% до 3,5 тыс. рублей, при этом респонденты называют выгодные ставки для вкладов одной из причин отказа от наличности. По данным Центробанка, доля безналичных расчетов достигла почти 87%, что отражает общую тенденцию к цифровизации финансовой системы.