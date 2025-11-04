Всплеск интереса к инвестиционным счетам произошел среди россиян

Рост инвестиций россиян в ИИС происходит на фоне общей переориентации населения на безналичные расчеты и финансовые инструменты. Согласно опросу Superjob, проведенному в сентябре-октябре 2025 года, средний объем наличных денег, которые россияне носят с собой, снизился на 29% до 3,5 тыс. рублей, при этом респонденты называют выгодные ставки для вкладов одной из причин отказа от наличности. По данным Центробанка, доля безналичных расчетов достигла почти 87%, что отражает общую тенденцию к цифровизации финансовой системы.