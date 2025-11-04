Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Счета россиян рискуют быть заблокированы за перевод самому себе

Любой клиент банка в России при переводе денег между своими счетами может столкнуться с блокировкой транзакций. Об этом рассказала финансовый аналитик Эряния Бочкина.

К денежным переводам надо относиться внимательно.

Любой клиент банка в России при переводе денег между своими счетами может столкнуться с блокировкой транзакций. Об этом рассказала финансовый аналитик Эряния Бочкина.

«Чтобы не попасть под блокировку, не стоит дробить крупные суммы на десятки мелких переводов», — передает «Прайм» слова эксперта. Она советует не переводить слишком часто деньги незнакомым людям, в том числе, анонимно. А если перевод крупный, то желательно заранее предупредить банк. Меры по контролю над переводами направлены на безопасность транзакций.

В случае подозрительных и нетипичных для держателя карты переводов операции блокируются. Транзакции могут приостановить до 10 дней, и лишь в некоторых случаях до 30 дней.