Китайские инвесторы рассмотрят площадки для нового отеля во Владивостоке

Приморский край прорабатывает с китайскими инвесторами проект строительства новой гостиницы. Переговоры с представителями деловых кругов КНР состоялись в правительстве региона.
Ключевым вопросом встречи стал выбор площадки для будущего объекта. Китайской стороне было презентовано несколько перспективных локаций, включая территории на Русском острове. Окончательное решение по участку пока не принято, работа по его подбору продолжается.
«Работа с инвесторами требует комплексного подхода и слаженных действий на всех уровнях. Проведение встречи в правительстве края направлено на демонстрацию готовности региональных властей всесторонне поддерживать реализацию проекта», — пояснили в министерстве международных и внешнеэкономических связей Приморского края.
Отмечается, что Приморский край подтвердил лидерские позиции в рейтинге продуктивности взаимодействия российских регионов с Китаем. Высокая оценка достигнута благодаря активному сотрудничеству в экономической, образовательной, культурной и спортивной сферах.