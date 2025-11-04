Ресторан грузинской кухни в Кургане готовится возобновить работу

Весной журналист URA.RU посетил ресторан «Квеври» с целью выяснить, в каком состоянии находится заведение, узнать об уникальности его блюд и подтвердить информацию об обучении поваров у грузинских гуру. Однако визит выявил ряд серьезных проблем, которые могли объяснить резкое падение цены и потенциальные трудности для будущего владельца.