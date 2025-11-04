Ричмонд
Суд временно приостановил запрет для новосибирской компании на добычу золота в Кузбассе

Арбитражный суд Новосибирской области временно приостановил действие протокола о досрочном прекращении прав пользования недрами по лицензии для компании, работавшей в Кузбассе. Сама компания зарегистрирована в Новосибирске.

Источник: Сиб.фм

Поводом для первоначальных санкций послужили нарушения, выявленные министерством природных ресурсов Кузбасса в июне. Компанию обвиняют в том, что она самовольно заняла русло реки Кельбес, складировала отвалы грунта на её берегах и допускала иные экологические нарушения. Ранее деятельность предприятия была приостановлена на 90 суток по решению Кемеровского райсуда, а департамент по недропользованию по СФО приостановил действие её лицензии на золотодобычу.

Теперь решение о досрочном лишении предприятия права пользования недрами не действует до тех пор, пока не вступит в силу итоговое решения суда.

Ранее Сиб.фм писал о том, что за первое полугодие в Новосибирской области обнаружили 57 несанкционированных свалок. Больше всего нарушений оказалось в Новосибирске.