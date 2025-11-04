Глава Прикамья встретился с министром нефти и экологии Бахрейна

По словам Дмитрия Махонина, встреча стала продолжением состоявшихся в апреле этого года переговоров, когда делегация из Пермского края посетила Бахрейн с бизнес-миссией. «На текущий момент ведется активное взаимодействие по проработке перечня технологических задач, полученных по итогам визита в страну. Также Королевство Бахрейн уже подготовило список предприятий, которые планируют посетить Прикамье и познакомиться с возможностями и продукцией региона», — отметил губернатор.