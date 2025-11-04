Легенда Самотлора: кто такой Евгений Большагин, чье имя высечено на мемориалах Югры

В 1965 году он прилетел на небольшом самолете в поселок Нижневартовский, который тогда еще не был городом. Планировал задержаться на несколько лет, но остался навсегда — позже перевез на Север семью. В то время нефть добывали в районе Мегиона, и Большагина назначили руководителем участка треста «Мегионнефть» на острове Баграс. Условия были тяжелыми: связи не было, радио ловило редко, за водой ходили к ручью, прокладывая путь дровами по рыхлому снегу.