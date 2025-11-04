Россия ответит на попытки Трампа давить на ее партнеров

«Президент США в целом проигрывает торговую войну с Китаем, и эта встреча как ее этап не стала исключением. Трампу не удалось добиться того, чего он хотел. О содержании переговоров мало известно, поэтому здесь важны поведенческие детали. Сразу после встречи Трамп покинул саммит, ничего совместного после них не было, а Си остался как победитель. И по итогам переговоров американский лидер не делал каких-то заявлений, хотя любит с ними выступать, даже когда ничего не добился. Значит, здесь ему совсем нечем похвастать», — делает вывод эксперт.