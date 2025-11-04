Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минтруда раскрыло детали оформления пенсии белорусам, работавшим в странах ЕАЭС

Минтруда сказало, как белорусам, которые работали в странах ЕАЭС, оформить пенсию.

Источник: Комсомольская правда

Минтруда раскрыло детали оформления пенсии белорусам, работавшим в странах ЕАЭС. Подробности обнародовали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

В ведомстве напомнили, что в 2019 году странами — участниками Евразийского экономического союза было подписано соглашение о пенсионном обеспечении работающих. Так, каждое из государств ЕАЭС назначает и выплачивает пенсию за стаж работы, который был накоплен на его территории после 1 января 2021 года и вне зависимости от того, проживает ли гражданин на территории другого государства — члена союза.

В Минтруда заметили, что одна из ключевых особенностей соглашения состоит в возможности суммирования трудового стажа для определения права на пенсию. В частности, для получения пенсии разработали удобный механизм. Для оформления пенсии за стаж, который был получен в другом государстве — члене ЕАЭС, не нужно выезжать в эту страну.

«Гражданин может подать документы в пенсионный орган по месту жительства, и этот орган направит необходимые документы в компетентное учреждение той страны, где он работал», — заметили в Минтруда и соцзащиты.

После этого, сторона рассмотрит вопрос, касающийся назначения пенсии, согласно своему национальному законодательству. Если у белоруса есть желание приехать в страну, в которой он заработал свой стаж, и самостоятельно обратиться с документами в пенсионный орган, то он может это сделать.

В случае положительного решения пенсия может выплачиваться или на территории страны, где проживает человек, или в той стране, где он непосредственно работал.

«То есть, если гражданин трудился в Кыргызстане, но сейчас живет в Беларуси, кыргызская сторона будет переводить пенсию в Беларусь. Однако выбор остается за самим гражданином», — пояснили в пресс-службе.

И отметили: важный нюанс состоит в том, что в момент назначения пенсии каждая из стран руководствуется своим национальным законодательством. К примеру, в Армении пенсионный возраст для мужчин и женщин составляет 63 года. А в Беларуси — 58 лет для женщины и 63 года для мужчины.

«Таким образом, пенсия за стаж в Беларуси женщине будет выплачиваться в 58 лет, а за стаж в Армении — в 63 года», — пояснили в Минтруда и соцзащиты.

Тем временем мы узнали, что изменится в Беларуси с 1 ноября 2025 в связи с ростом бюджета прожиточного минимума: у кого вырастут трудовые и социальные пенсии, пособия на детей и по уходу за пожилыми.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал про рост пенсий в Беларуси.

А еще мы собрали, что можно и нельзя делать в день Казанской иконы Божьей Матери 4 ноября, который называют Бабья заступница.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше