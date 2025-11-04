Минтруда раскрыло детали оформления пенсии белорусам, работавшим в странах ЕАЭС

В ведомстве напомнили, что в 2019 году странами — участниками Евразийского экономического союза было подписано соглашение о пенсионном обеспечении работающих. Так, каждое из государств ЕАЭС назначает и выплачивает пенсию за стаж работы, который был накоплен на его территории после 1 января 2021 года и вне зависимости от того, проживает ли гражданин на территории другого государства — члена союза.
В Минтруда заметили, что одна из ключевых особенностей соглашения состоит в возможности суммирования трудового стажа для определения права на пенсию. В частности, для получения пенсии разработали удобный механизм. Для оформления пенсии за стаж, который был получен в другом государстве — члене ЕАЭС, не нужно выезжать в эту страну.
«Гражданин может подать документы в пенсионный орган по месту жительства, и этот орган направит необходимые документы в компетентное учреждение той страны, где он работал», — заметили в Минтруда и соцзащиты.
После этого, сторона рассмотрит вопрос, касающийся назначения пенсии, согласно своему национальному законодательству. Если у белоруса есть желание приехать в страну, в которой он заработал свой стаж, и самостоятельно обратиться с документами в пенсионный орган, то он может это сделать.
В случае положительного решения пенсия может выплачиваться или на территории страны, где проживает человек, или в той стране, где он непосредственно работал.
«То есть, если гражданин трудился в Кыргызстане, но сейчас живет в Беларуси, кыргызская сторона будет переводить пенсию в Беларусь. Однако выбор остается за самим гражданином», — пояснили в пресс-службе.
И отметили: важный нюанс состоит в том, что в момент назначения пенсии каждая из стран руководствуется своим национальным законодательством. К примеру, в Армении пенсионный возраст для мужчин и женщин составляет 63 года. А в Беларуси — 58 лет для женщины и 63 года для мужчины.
«Таким образом, пенсия за стаж в Беларуси женщине будет выплачиваться в 58 лет, а за стаж в Армении — в 63 года», — пояснили в Минтруда и соцзащиты.
