Минтруда раскрыло детали оформления пенсии белорусам, работавшим в странах ЕАЭС

В ведомстве напомнили, что в 2019 году странами — участниками Евразийского экономического союза было подписано соглашение о пенсионном обеспечении работающих. Так, каждое из государств ЕАЭС назначает и выплачивает пенсию за стаж работы, который был накоплен на его территории после 1 января 2021 года и вне зависимости от того, проживает ли гражданин на территории другого государства — члена союза.