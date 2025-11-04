Омичи тратят в среднем на ипотеку 59% своей зарплаты

Согласно исследованию РИА Новости, Омская область расположилась на 56-м месте среди российских регионов по уровню доступности ипотеки, который оценивается на основе доли семейного дохода, выделяемого на оплату жилья.
Наиболее «доступными» регионами признаны Чукотка и Ямало-Ненецкий автономный округ. В этих местах жители расходуют на жилье от 23 до 28% своих доходов, а средний ежемесячный платёж превышает 82 тысячи рублей.
В Омской области средний ипотечный платёж составляет 71,6 тысячи рублей в месяц, что соответствует примерно 59% семейного дохода. Средняя сумма задолженности за жилье достигает 4 миллионов рублей. Для сравнения, в целом по России средняя задолженность составляет 4,6 миллиона рублей, а ежемесячный платёж — 80,8 тысячи рублей.
Наименьшая доступность ипотеки наблюдается в Калмыкии, где семьи вынуждены тратить на жилье 114% своего среднемесячного дохода. При этом самый высокий ежемесячный платёж по ипотеке зарегистрирован в Москве и составляет 134,3 тысячи рублей.