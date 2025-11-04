Ричмонд
В Омске три долгостроя исключили из реестра проблемных объектов

В Омской области до конца года должны построить жилье для 500 дольщиков.

Источник: Reuters

В Министерстве строительства и архитектуры Омской области рассказали в понедельник, 3 ноября 2025 года, что с начала года в регионе восстановили права 309 обманутых дольщиков.

За этот же период из единого реестра проблемных объектов исключены три дома:

— дом № 29 в ЖК «Ясная поляна» (ООО «РоКАС») — из 20 дольщиков 14 граждан получили единовременную выплату из регионального бюджета, 2 — квартиры в микрорайоне «Новый Амур», 4 — компенсации от продажи имущества обанкротившегося застройщика;

— дом № 3/3 по ул. Конева (ЖСК «Дом 3 корпус 3 по улице Конева») — в июле Арбитражный суд Омской области признал этот недострой самовольной постройкой;

— дом по ул. Тарской — ул. Яковлева (ЖСК «Дом на Тарской») — 292 дольщика получили ключи от квартир.

В региональном Минстрое добавили, что еще около 500 омских дольщиков получат жилье в домах, которые достроят и введут в эксплуатацию к концу этого года.