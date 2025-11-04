XPeng начал серийное производство летающих автомобилей в Китае

Ранее в китайском городе Чанчунь произошла авария во время репетиции авиашоу с участием летающих автомобилей XPeng. Два аппарата пролетели слишком близко друг к другу и столкнулись в воздухе. Местные власти осмотрели место происшествия и начали расследование причин инцидента.