Дублер Оренбургского тракта окупится для Казани нескоро

Эксперты отмечают высокую загруженность трассы и актуальность проекта, однако указывают на его долгосрочную окупаемость и важность для привлечения инвестиций. кандидат экономических наук Андрей Жуковский подчеркивает, что проект будет выгоден при развитой инфраструктуре и активной застройке, а эксперт по транспортному консалтингу Алексей Смирнов рекомендует учитывать доступность общественного транспорта при планировании новых районов, сообщает «Вечерняя Казань».