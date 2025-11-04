Дублер Оренбургского тракта окупится для Казани нескоро

Споры о строительстве дублера Оренбургского тракта в Казани продолжаются из-за разногласий между ответственными ведомствами. Хотя проект может значительно улучшить транспортную ситуацию, его окупаемость ожидается в течение 20−30 лет.
Впервые планы по дублеру были озвучены в 2022 году. Дорога должна разгрузить трафик возле Сокуров, проходя через Песчаные Ковали к трассе М-12. Стоимость проекта составляет 37−46 миллиардов рублей. Для его реализации потребуется изъять 193 участка земли.
Варианты трассировки включают прохождение через Подувалье и лесничество, а также вдоль железной дороги. Еще один вариант предполагает приближение к железной дороге и Даурской улице, с выходом на Вознесенский тракт. Директор НИУ ВШЭ Татьяна Кулакова считает более выгодной зелёную трассировку, разработанную Институтом развития Казани, но подчёркивает необходимость комплексного анализа.
Эксперты отмечают высокую загруженность трассы и актуальность проекта, однако указывают на его долгосрочную окупаемость и важность для привлечения инвестиций. кандидат экономических наук Андрей Жуковский подчеркивает, что проект будет выгоден при развитой инфраструктуре и активной застройке, а эксперт по транспортному консалтингу Алексей Смирнов рекомендует учитывать доступность общественного транспорта при планировании новых районов, сообщает «Вечерняя Казань».
Напомним, в Лаишевском районе планируют построить новую автодорогу к «Казань Марине». Стоимость проектно-изыскательных работ для будущей трассы составит более 13,7 млн рублей.