В Узбекистане с 1 января 2026 года больше нельзя будет заплатить наличными за вывоз мусора

Об этом сообщили в Агентстве по управлению отходами и развитию циркулярной экономики. По словам представителей ведомства, переход на онлайн-оплату призван создать для населения более удобную и прозрачную систему расчётов, а также снизить коррупционные риски при ведении биллинга и приёме платежей.
Единственное исключение предусмотрено для населённых пунктов, расположенных в отдалённых районах и не обеспеченных интернет-связью. Там сохранится возможность оплаты услуг по вывозу мусора через кассы коммерческих банков и отделения «Узбекистон почтаси».
Агентство уже разослало официальные указания всем предприятиям санитарной очистки Каракалпакстана, областей и города Ташкента. Теперь если после 1 января 2026 года к вам домой придёт инспектор и будет требовать оплату за вывоз мусора наличными, это будет считаться незаконным. В таких случаях не стоит передавать деньги наличными ни при каких обстоятельствах.
Напомним, в Узбекистане уже действует механизм, который связывает оплату мусора с возможностью оплаты электроэнергии. До 3-го числа каждого месяца информация о задолженности по вывозу отходов автоматически передаётся из электронной системы «Тоза макон» в систему «Региональных электрических сетей». Уже до 5-го числа должникам поступает SMS-уведомление с короткого номера «2100» от энергосетей.
Абонентам даётся пять дней для погашения задолженности. Если долг не будет оплачен, система автоматически заблокирует возможность оплаты электроэнергии через электронные сервисы, но само электричество отключать не будут. После погашения долга доступ к оплате электроэнергии возобновляется.
Если у абонентов возникли претензии к качеству вывоза мусора или работе биллинговой системы, они могут круглосуточно обращаться в Агентство по управлению отходами и развитию циркулярной экономики по короткому номеру 1205.