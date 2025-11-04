В Узбекистане с 1 января 2026 года больше нельзя будет заплатить наличными за вывоз мусора

Агентство уже разослало официальные указания всем предприятиям санитарной очистки Каракалпакстана, областей и города Ташкента. Теперь если после 1 января 2026 года к вам домой придёт инспектор и будет требовать оплату за вывоз мусора наличными, это будет считаться незаконным. В таких случаях не стоит передавать деньги наличными ни при каких обстоятельствах.