Mazda потеряла право вернуть завод во Владивостоке

По условиям сделки, у японской стороны было три года, чтобы выкупить актив обратно. Однако, как сообщили в «Соллерсе», от Mazda так и не поступило ни запросов, ни предложений по реализации этого права. В компании добавили, что в нынешней ситуации возвращать долю бывшему партнёру нет смысла.