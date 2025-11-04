Mazda потеряла право вернуть завод во Владивостоке

Японская компания Mazda упустила шанс вернуть завод во Владивостоке. Ее руководство не успело воспользоваться опционом обратного выкупа доли в СП с «Соллерсом».
Японский автопроизводитель Mazda Motor окончательно потерял возможность вернуть 50-процентную долю в совместном предприятии во Владивостоке. Срок действия опциона на обратный выкуп, предоставленного при уходе с российского рынка в 2022 году, истёк.
Компания не подала заявку на возврат актива. В октябре 2022 года Mazda продала свою долю в СП компании «Соллерс» за символическую сумму — один евро.
По условиям сделки, у японской стороны было три года, чтобы выкупить актив обратно. Однако, как сообщили в «Соллерсе», от Mazda так и не поступило ни запросов, ни предложений по реализации этого права. В компании добавили, что в нынешней ситуации возвращать долю бывшему партнёру нет смысла.
Завод во Владивостоке, ранее выпускавший до 50 тысяч автомобилей Mazda в год, возобновил работу в 2023 году, но уже под брендом «Соллерс». Теперь там собирают автобусы.
Некоторые из них, как Renault (срок — шесть лет) и Mercedes-Benz, сохранили такие права. Однако Mazda не воспользовалась своим шансом вовремя.
Ранее холдинг Major заявлял, что Mazda вместе с Toyota, KIA и Hyundai якобы рассматривает возвращение в Россию. Но только после окончания конфликта и не ранее чем через год. Пока же японская компания утратила юридическую возможность вернуть завод, передает «РБК».