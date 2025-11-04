Ричмонд
S7 Airlines заказала более 100 самолетов Ту-214 у казанского авиазавода

Летательные аппараты стали символом возрождения отечественной авиапромышленности.

Источник: Комсомольская правда

Казанский авиазавод получил крупный заказ на производство более 100 самолетов Ту-214 от авиакомпании S7 Airlines. Об этом на просветительском марафоне «Знание. Наука» сообщил вице-премьер России Виталий Савельев.

«Аэрофлот» и S7 Airlines уже объявили о заказе более 300 самолетов российского производства. Первые выбрали МС-21, а вторые — казанские Ту-214, которые стали символом возрождения отечественной авиапромышленности.

Савельев выразил благодарность авиакомпаниям за их вклад в развитие отечественной авиации и подчеркнул, что будущее и опора страны заключаются в них. Ту-214 уже получил сертификат летной годности. Сейчас ведутся работы по улучшению его характеристик и замене импортных компонентов на отечественные. Ожидается, что КАЗ начнет поставки этих самолетов авиакомпаниям с 2027 года. Глава Ростеха Сергей Чемезов заявил, что к 2028−2029 годам завод планирует выпускать до 20 Ту-214 ежегодно, хотя некоторые эксперты сомневаются в реалистичности этих планов.

Напомним, казанский авиазавод выпустит только один Ту-214 в 2025 году. Это первый в новейшей истории полностью отечественный лайнер.

