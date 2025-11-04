S7 Airlines заказала более 100 самолетов Ту-214 у казанского авиазавода

Савельев выразил благодарность авиакомпаниям за их вклад в развитие отечественной авиации и подчеркнул, что будущее и опора страны заключаются в них. Ту-214 уже получил сертификат летной годности. Сейчас ведутся работы по улучшению его характеристик и замене импортных компонентов на отечественные. Ожидается, что КАЗ начнет поставки этих самолетов авиакомпаниям с 2027 года. Глава Ростеха Сергей Чемезов заявил, что к 2028−2029 годам завод планирует выпускать до 20 Ту-214 ежегодно, хотя некоторые эксперты сомневаются в реалистичности этих планов.